"Asker Kınası" adlı şiir kitabıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşan Büyükerol, son olarak Coğrafya Ana ve Oğulları isimli romanını yayımladı. Eser, hem edebi değeri hem de içeriğiyle Yozgat’ı ve Anadolu’yu ön plana çıkarıyor.

Birçok filmde kullanılan şiirleri ile adından sıkça bahsettiren usta kalem İsmail Büyükerol, “Coğrafya Ana ve Oğulları” adlı romanını tanıttı.

Usta kalem İsmail Büyükerol’un “Asker Kınası” isimli şiiri Nöbet, Savaşçı dizilerinde ve Nefes 2 filminde yer aldı.

İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği “Asker Kınası” adlı şiir birçok TRT sanatçısı tarafından da seslendirildi.

ROMANIN TEMASI VE ANLATIMI

Büyükerol, romanında tarih ve coğrafyanın iç içe geçtiği bir kurguyla okuyucuları derin düşüncelere sevk ediyor. Yazar, eserin temelini "masalsı yaşanmışlıklar" olarak tanımlıyor. Romanın merkezinde, Coğrafya Ana ve Tarih Baba karakterleri bulunuyor. Büyükerol, romanında, "Coğrafya Ana'nın sihirli sandığından çıkan zaman aynası" ifadesiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyor. İkiz oğulları üzerinden ilerleyen hikâye, Türk ve Kürt kardeşliğini, ayrılığı ve yeniden bir araya gelme temalarını işliyor.

Yazar, romanında şu ifadeleri kullanarak eserin derinliğini vurguluyor: “İkizlerin birbirinden ayrılacağı, zamanla yabancılaşarak kopacakları gerçeği, bir ana yüreğini derinden yaralıyor. Bu hikâye, yalnızca bir düğün değil, nesilden nesile aktarılacak bir miras olarak kalacak.”

ASKER KINASI ŞİİRİ İLE YÜKSELEN BİR İSİM

İsmail Büyükerol’un "Asker Kınası" şiiri, Nöbet ve Savaşçı dizileri ile Nefes 2 filminde önemli bir yer buldu. TRT sanatçısı İsmail Altunsaray tarafından seslendirilen şiir, vatanseverlik duygularını ön plana çıkararak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şiir, Türk toplumunun askerlerine duyduğu minneti ve özlemi dile getiriyor.

Büyükerol’un "Asker Kınası" şiiri, aşağıdaki dizeleriyle dikkat çekiyor:

"Dün gece yavrumu rüyamda gördüm,

Yün çorap istedi uyandım ördüm,

Zarfa Şırnak yazıp postaya verdim,

Askerin anası erinmez imiş."

Bu dizeler, duygusal derinliği ve samimiyetiyle pek çok kişinin kalbine dokunmuş durumda.

YOZGAT’IN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ VE BÜYÜKEROL'UN KATKILARI

İsmail Büyükerol, 1960 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Dişli Köyü’nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına köyünde başlayan Büyükerol, ortaokul, lise ve Eğitim Enstitüsü’nü Yozgat’ta tamamladı. Şiir yazmaya genç yaşta başlayan yazar, eserlerinde sıklıkla Yozgat’ın kültürel değerlerini ve Anadolu insanının yaşamını işliyor.

Bugüne kadar Cansuyu, Suların Sevdası ve Gölgeler gibi şiir kitapları yayımlayan Büyükerol, Türk Dili, Türk Edebiyatı ve Çağrı gibi dergilerde eserlerini paylaşarak edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Yozgat’ın kültürel mirasını yaşatmaya ve geliştirmeye yönelik çabalarıyla dikkat çeken İsmail Büyükerol, hem yerel hem de ulusal ölçekte tanınan bir yazar olarak Türkiye edebiyatına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Yeni eserleriyle Yozgat’ı ve Anadolu’yu daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen Büyükerol, sanat dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanacak bir isim olmaya aday.