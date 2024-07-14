Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılacak. Ancak, kök maaş sorunu nedeniyle bazı emeklilerin maaşı 10 bin TL'de sabit kaldı.

Milyonlarca emekli, bu duruma tepki gösterirken, Ankara'da zam mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Emekliler, hükümetten çıkacak kararı büyük bir merakla bekliyor. Ocak ayında yapılan %49,25 zam ile 10 bin TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, aradan geçen aylar içerisinde eriyerek Temmuz itibariyle geçinmek neredeyse imkansız hale geldi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler, "Önümüzdeki hafta başında açıklama yapacağız" diyerek, gözleri yeniden Ankara'ya çevirdi.

Emekli maaşlarına ilişkin kritik bir haber de Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulunarak, aldığı kulis bilgilerini paylaştı. Hem AK Parti hem de bakanlık kaynakları ile görüştüğünü belirten Burhan, en düşük emekli maaşının 12 bin TL olacağını açıkladı.

Burhan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi bu rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve açıklanacak" ifadelerini kullandı.