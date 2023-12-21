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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Hazirandan bu yana süregelen faiz artış trendinin devam etmesi beklenirken, kararın yanı sıra bankanın ileteceği mesajlar da finans dünyası için büyük önem taşıyor.

Banka, son altı toplantıda faiz oranını artırmış ve faizi yüzde 8,5'ten yüzde 40'a çıkarmıştı. Türkiye'nin ekonomik zorluklarını aşmak amacıyla izlenen bu sıkı para politikası stratejisi, bugünkü toplantıda da devam edebilir.

Reuters'ın 12 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, piyasa katılımcıları faiz oranında 250 baz puanlık bir artış beklentisi içindeler. Bu beklenti, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği yönündeki genel kanaati yansıtıyor.

Menkul Değerler Şirketi Genel Müdürü Tuna Çetinkaya, bu konuda yaptığı değerlendirmede, "Tüm dünyada faiz indirimleri konuşulurken, Türkiye biraz geç kaldı. Ancak, bu yolda ilerlerken dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Merkez Bankası yetkilileri, sıkı para politikasına vurgu yaparken aynı zamanda büyümeyle ilgili sorunların üstesinden gelmek için ek önlemler alınacağına dair mesajlar veriyorlar," ifadelerini kullandı.

Bu toplantıda, sadece faiz kararı değil, aynı zamanda bankanın faiz kararı metni de dikkatle takip edilecek. Analistler, faiz artış sürecinin devam edip etmediğine ilişkin yapılacak açıklamaların büyük bir önem taşıdığına dikkat çekiyorlar.

Çetinkaya, faiz artırım süreci hakkında ise "Belki iki aşamalı bir süreç yaşanabilir, ocak - şubat aylarında veya tek aşamada sıkılaşma uygulandığını gösteren bir mesajla durma noktasına gelinmiş olabilir," şeklinde konuştu.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik yapılan beklenti anketine göre, ekonomistlerin politika faizi beklentilerinin medyanı 250 baz puan artış yönünde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinde 1 ya da 2 artış sonrası sürecin sonlanabileceğini tahmin ediyor.