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Bakan Bayraktar, "yaz saati" uygulaması konusundaki tartışmalara yanıt vererek, "Yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam etmesinin daha faydalı olacağını düşünüyoruz" diyerek kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar'ın bu açıklaması, gündemdeki yaz ve kış saatleriyle ilgili uygulamaların sürdürülüp sürdürülmeyeceği konusundaki belirsizliği gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada ise, geçtiğimiz günlerde okula gitmek zorunda olan bir ilkokul öğrencisinin markette ayakta uyumasını gösteren viral bir video büyük ilgi çekmişti. Bu olay, erken saatlerde okula gitmek zorunda olan çocukların yaşadığı zorlukları gündeme taşımıştı.

Dünya genelinde ekim ayında uygulanan kış saati değişikliği, saatleri bir saat geri alarak gün ışığından daha fazla yararlanma amacını taşıyor. Ancak, Türkiye'de 2016 yılından bu yana yaz ve kış saatleri uygulaması bir kenara bırakılmış durumda.