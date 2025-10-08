AK Parti’den gelen son açıklama, Türkiye’de emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yaptığı değerlendirmede Türkiye’de emeklilik yaşının düşük olduğunu belirterek, bu durumun “gelecek nesillere ihanet” anlamına geldiğini ifade etti.

Son dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, çalışanların sistemde daha uzun süre kalması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda, yüksek prim ödeyenlere daha yüksek emekli maaşı verilmesi yönünde hazırlıkların sürdüğü biliniyor. Ancak Zeybekci’nin son açıklaması, emeklilik yaşında da değişiklik yapılabileceğine işaret etti.

Zeybekci, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme şu an için gündemde yok. Ama yapılmalı mı? Evet, kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset, aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde ilk müdahale ettiği yer burası olmamalı. Bizim bazı konuları milli mutabakatla Anayasa’ya koymamız gerekiyor. Bu yapılırsa, bir daha kimse emeklilik yaşına dokunamaz.”

Uzmanlar, hükümetten gelen bu tür açıklamaların genellikle kamuoyunun tepkisini ölçmek amacıyla yapıldığını, ardından kapsamlı düzenlemelerin hızla gündeme getirildiğini belirtiyor.

Henüz resmi bir yasa taslağı paylaşılmamış olsa da, son açıklamalar emeklilik yaşının yeniden düzenlenebileceği yönündeki beklentileri artırdı.