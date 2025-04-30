2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannamelere bağlı olarak tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, normal şartlarda 30 Nisan 2025 Çarşamba günü sona erecek olan beyanname verme ve ödeme süresi, mükelleflerin işlemlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla 5 Mayıs 2025 tarihine ertelendi. Açıklamada, süre uzatımının elektronik ortamda yaşanabilecek yoğunluklar göz önünde bulundurularak yapıldığı kaydedildi.

E-DEFTER VE BERAT DOSYALARI İÇİN DE EK SÜRE TANINDI

Sadece kurumlar vergisi değil, elektronik defter ve berat dosyalarının oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken sürede de düzenlemeye gidildi.

Başkanlığın açıklamasına göre, 2024 hesap dönemine ilişkin olup 10 Mayıs 2025 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin, yine aynı süre zarfında GİB sistemine yüklenmesi gereken elektronik berat dosyalarının teslim süresi, resmi tatil gerekçesiyle 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Açıklamada, “30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresiyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs’ın resmi tatile denk gelmesi nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı süre içinde GİB Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

YOZGAT DAHİL TÜM İLLERDE GEÇERLİ

Söz konusu süre uzatımı, Türkiye genelindeki tüm kurumlar vergisi mükelleflerini kapsarken, Yozgat’ta faaliyet gösteren şirket, kurum ve işletmeleri de doğrudan ilgilendiriyor. Vergi beyannamesi verme süresinin uzatılması sayesinde Yozgat’taki mükellefler, işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Özellikle muhasebe süreçlerini elektronik ortamda yürüten mükelleflerin, sistemsel yoğunluklardan etkilenmemesi adına yapılan bu düzenlemenin, vergi idaresi ile mükellefler arasında koordinasyonun sağlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin herhangi bir hak kaybı yaşamamaları adına açıklanan yeni tarihlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.