6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Gözler, emekli ve memurların Temmuz'da alacağı enflasyon farklarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memur emeklileri, enflasyonun %15’i aşan bölümü kadar fark alacak.

BİRİNCİ FORMÜL: EN DÜŞÜK AYLIK ARTIŞI

Milliyet Gazetesi'ne göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu an 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmazsa, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talebi de bulunuyor.

İKİNCİ FORMÜL: KÖK MAAŞIN BELİRLENMESİ

Kamuoyunda, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında yeni bir taban maaşın belirlenmesi beklentisi var. Alternatif olarak, kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi de dillendiriliyor.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL: REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Temmuz ayında memur emeklilerinin maaşlarına refah payı eklenmesi beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle Temmuz'da emekli memurun zam oranlarının geride kalacağı öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: TÜM EMEKLİ ZAMLARININ EŞİTLENMESİ

Tüm emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde bir talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen bir formül bulunmamakta. Bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli maaşlarının enflasyon oranında zamlanması bekleniyor.