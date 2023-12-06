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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine Toplantısı, önemli ekonomik meseleleri masaya yatıracak. Beştepe'deki toplantının gündeminde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele ve yeni asgari ücret gibi konular da bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısında, Gazze'deki insanlık dramının değerlendirilmesi öne çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki son durumu ele alarak, Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında bilgi alması bekleniyor.

Gündemdeki bir diğer önemli başlık ise Yozgatlıları da yakından ilgilendiren enflasyonla mücadele. Türkiye'nin ekonomik istikrarını koruma adına alınacak önlemler, toplantıda masaya yatırılacak. Ayrıca, 11 Aralık'ta yapılacak olan yeni asgari ücret görüşmelerine yönelik son durumun değerlendirmesi de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomatik trafiğine de vurgu yapılacak. Son bir hafta içinde gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretlerinin ardından, Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaretin detayları da toplantıda ele alınacak. Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerine dair önemli ipuçları sunacak.