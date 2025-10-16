MHP’li Milletvekili Akgül, yaptığı açıklamada kamu çalışanlarından esnafa, taşeron işçilerden emeklilere kadar geniş bir kesimi kapsayan konularda acil yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Partinin gündeme getirdiği başlıklar arasında kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro, BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, borç yapılandırması ve emeklilere ek zam yer alıyor.

"Adaletli Bir Emeklilik Geçişi Gerekiyor"

MHP’li Akgül, emeklilik sisteminde adil bir geçiş süreci talebinin toplumun en güçlü beklentilerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Akgül, “Milletimizin bizden en güçlü taleplerinden biri, emeklilik sisteminin kademeli biçimde düzenlenmesidir. Vatandaşlarımız adaletli bir geçiş süreci beklemektedir” dedi.

Akgül ayrıca, yıllardır beklenen 3600 ek gösterge konusuna da değinerek, kamu personelinin bu düzenlemeyi umutla beklediğini ifade etti.

Akgül açıklamasında, taşeron işçilerin kadro taleplerinin her fırsatta dile getirildiğini belirterek, “Taşeron işçilerimiz yıllardır kadro talep ediyor. Bu konuda kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor” dedi.

Esnafın yükünü hafifletmek için BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200’e düşürülmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayan Akgül, “BAĞ-KUR’lu esnafımız için prim gün sayısının düşürülmesi elzemdir. Ayrıca SGK ve BAĞ-KUR borcu olan esnaflarımızın yapılandırma düzenlemeleriyle desteklenmesi büyük bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Akgül, özellikle emeklilerin ekonomik durumuna da dikkat çekti.

Akgül, “Emekli maaşları bugün temel geçim ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimiz pazarda, markette zorlanmakta; ayın sonunu getirmekte güçlük çekmektedir. Emeklilerimizin maaşlarını insanca yaşama seviyesine taşımak öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır” dedi. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin bu açıklamasının, hükümetin de gündeminde olan sosyal ve ekonomik düzenlemeler açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Parti kaynakları, söz konusu başlıkların önümüzdeki dönemde Meclis gündemine taşınarak somut adımların atılabileceğini belirtiyor.