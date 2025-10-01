Ekim ayında açıklanacak enflasyon verileri, emeklilerin yeni maaşlarını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri de zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak.

Zam Oranında Belirleyici Enflasyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ekim’de kamuoyuna duyuracak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk yarısı ve ikinci yarısında olmak üzere yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranı üzerinden maaş zammı alıyor.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 ile 29 arasında öngörüyor. Bu tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı yüzde 6,29 ile yüzde 10,56 arasında şekillenebilecek.

Memur ve Emekliler Farklı Zam Sistemiyle Maaş Alıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aksine, memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme ile belirleniyor. Buna göre, toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor.

Hakem Heyeti’nin 2026-2027 dönemi için aldığı karara göre:

2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7,

2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında yüzde 4 zam yapılacak.

Ayrıca, 2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1.000 TL eklenmesi kararlaştırıldı.

Temmuz ve Ağustos Verileri Açıklandı

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta ise yüzde 2,04 oldu. Ekonomistlerin beklentisine göre eylül ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 2,47 artması öngörülüyor.

Şu ana kadar oluşan tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,71 seviyesine ulaştı. Hesaplamalara göre:

Oluşan enflasyon farkı: %1,63

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif artış: %12,81

Gözler 3 Ekim’e Çevrildi

3 Ekim’de açıklanacak eylül enflasyonu, milyonlarca emekli için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, yüksek enflasyonun emekli maaşlarına yapılacak zammı da artıracağı görüşünde.