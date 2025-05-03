Hükûmetin üzerinde çalıştığı yasal değişiklikle birlikte, otomobil kullanma yetkisi olan B sınıfı ehliyet sahiplerinin, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde 125 cc’ye kadar olan motosikletleri de kullanmalarının önü açılıyor.

ÜÇ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞIYOR

Söz konusu düzenleme; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen koordineli bir çalışmanın ürünü. İlgili kurumlar, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle birlikte, 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletlerin kullanımında kapsam genişletmeyi planlıyor.

Halihazırda yürürlükte olan mevzuata göre, B sınıfı sürücü belgesiyle yalnızca 50 cc altı motosikletler kullanılabiliyor. 50 cc üzeri motosikletleri kullanmak isteyen sürücülerin ise ayrı bir motosiklet ehliyeti (A1, A2 veya A sınıfı) alması gerekiyor. Ancak gündeme gelen yeni düzenleme ile bu kısıtlamanın belirli şartlarla kaldırılması hedefleniyor.

UYGULAMALI EĞİTİM ŞARTI GELİYOR

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, söz konusu yasal düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın kısa süre içerisinde yürürlüğe girebileceğini belirtti. Öztürk, “B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmesine olanak tanıyan bu düzenleme, motosiklet erişimini yaygınlaştıracak. Ancak bu hak, uygulamalı bir direksiyon eğitimi şartıyla verilecek. Sürücülerin, yetkili sürücü kurslarında pratik eğitim almaları zorunlu olacak” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisi de aktif bir motosiklet sürücüsü olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, düzenlemeye olumlu baktığını ancak trafik güvenliğinden taviz verilemeyeceğini vurguladı: “125 cc altındaki motosikletlerin kullanımı, doğru bir eğitim olmadan ciddi riskler taşıyabilir. Son dönemde motosiklet kazalarında önemli bir artış var. Bu nedenle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin bu motosikletleri kullanabilmesi için mutlaka uygulamalı eğitim almaları gerektiğine inanıyorum.”

Bakan Yerlikaya ayrıca, düzenlemenin sadece İçişleri Bakanlığı'nın değil, Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının da ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü kaydetti.

EKONOMİK VE ÇEVRECİ ULAŞIM İÇİN YENİ KAPI ARALANIYOR

Yeni düzenleme, sadece yasal bir esneklik getirmekle kalmayacak; aynı zamanda çevreci ve ekonomik ulaşım modellerini desteklemesi açısından da önem taşıyor. Uzmanlara göre, 125 cc sınıfındaki motosikletlerin yaygınlaştırılması, özellikle büyükşehirlerde toplu taşıma yoğunluğunu azaltırken, yakıt maliyetlerini düşürerek bireysel ulaşıma da katkı sağlayacak.

Düzenlemenin 2025 yılı içinde Meclis gündemine gelmesi ve ilgili eğitim kriterlerinin belirlenmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.