Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Okul kayıt parası olmak üzere birçok konu hakkında konuşan Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağına yönelik sorulara da yanıt verdi.

Revizyon Gündemde

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı planladıklarını belirtti.

“8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Antidemokratiktir”

8 yıllık kesintisiz eğitimin antidemokratik olduğunu ifade eden Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. 8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Hükümet Olarak Karar Almak Zorundayız”

Hükümet olarak bu konuda bir karar almak durumunda olduklarını belirten Yusuf Tekin, karar alındığında kamuoyu ile paylaşılacağını da vurguladı.