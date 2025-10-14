Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren duyuruya göre, Kasım ayında yapılacak ilk ara tatil, hafta sonlarıyla birleşerek 9 gün sürecek. Böylece öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir mola vererek adeta mini bir yarıyıl tatili yapma fırsatı bulacak.

İlk Ara Tatil 11 Kasım’da Başlıyor

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Tatil süreci 15 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında, öğrenciler toplam 9 gün boyunca okullardan uzak kalacak. Bu süre boyunca ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler dinlenme ve kişisel gelişimlerine zaman ayırma fırsatı elde edecek.

İkinci Ara Tatil Bahar Döneminde

MEB’in yayımladığı takvime göre, ikinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Bu tatil de tıpkı ilki gibi hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 gün sürecek. Eğitim uzmanları, ara tatillerin sadece dinlenme değil, aynı zamanda öğrencilerin ders eksiklerini tamamlama, motivasyonlarını yenileme ve sosyal etkinliklere katılma açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yarıyıl ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu

Bakanlığın resmi açıklamasına göre, yarıyıl tatili (sömestr) 20 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci dönemle yeniden açılacak.

Eğitim yılı ise 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren uzun sürecek yaz tatiline çıkacak.

Uzmanlardan "Ara Tatil" Değerlendirmesi

Eğitim uzmanları, ara tatillerin sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda akademik ve psikolojik yenilenme fırsatı olduğuna dikkat çekiyor.

Uzman Psikolojik Danışman Dr. Elif Yıldız, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenciler bu kısa molalarda zihinsel yorgunluklarını atıyor. Ayrıca ders dışı etkinliklere, spora veya sanata yönelerek özgüvenlerini güçlendiriyorlar. Ara tatillerin düzenli olarak uygulanması, uzun vadede başarıya olumlu katkı sağlıyor.”

Eğitimciler, velilere de bu süreçte çocuklarını sadece dinlenmeye değil, kitap okuma, doğa gezileri, müze ve kültürel ziyaretler gibi etkinliklerle desteklemeleri çağrısında bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil dönemlerinde öğrencilere yönelik “Ara Tatil Etkinlik Takvimi” hazırlayacağını ve bu takvimde öğrencilerin yaş ve sınıf seviyesine uygun aktivitelerin yer alacağını duyurdu.

Kasım ayında başlayacak 9 günlük ara tatil, öğrenciler için hem dinlenme hem de kendini geliştirme fırsatı sunarken, eğitim dünyasında moral ve motivasyonun artmasına katkı sağlayacak.