Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılan yüzde 16,67 oranındaki zammın ardından, henüz emekli olmayan ancak belirli prim şartlarını karşılayan vatandaşlar için "emekli maaşı hesaplama sistemi" güncellendi.

E-Devlet sisteminde aktif hale getirilen bu özellik sayesinde sigortalılar, emekli olduklarında alacakları tahmini aylık tutarlarını çevrim içi olarak görüntüleyebilecek. Söz konusu hizmetten özellikle 3600 prim gününü doldurmuş olan çalışanlar faydalanabiliyor.

Vatandaşların, e-Devlet portalına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama” yazarak ilgili sayfaya ulaşmaları yeterli. Açılan sistem üzerinden emeklilik tarihine göre alınabilecek tahmini maaş bilgileri birkaç saniye içinde görüntülenebiliyor.

Ancak uzmanlar, hesaplanan maaş tutarlarının bilgi amaçlı olduğunu ve nihai emekli maaşının SGK tarafından yapılacak resmi hesaplama ile netleşeceğini vurguluyor.

Hesaplama sisteminde dikkat çeken bir ayrıntı da, 2025 yılı itibarıyla geçerli olan en düşük emekli aylığı tutarının (16.881 TL) altında bir maaşın görüntülenememesi. Bu nedenle sistemde görülen tahmini tutar, sigortalının gerçek kök maaşını yansıtmayabilir.

Kök maaş ve kesin emekli aylığı bilgisi ise yalnızca emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. SGK yetkilileri, e-Devlet’te sunulan verilerin bilgilendirme amacı taşıdığını, hukuki bağlayıcılığı olmadığını hatırlattı.

SGK uzmanları, tahmini maaşların prim günü sayısı, hizmet yılı, çalışma dönemi ve prime esas kazanç gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle sistemde belirtilen tahmini rakamlar, sadece yaklaşık bir gösterge niteliği taşıyor.