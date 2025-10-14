Bilgisayarlarda aktif olarak en popüler işletim sistemi Windows 10 için yolun sonu.

ABD merkezli Microsoft, bu yılın başından beri Windows 10 için desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Bilgisayar Kullanıcılarına Son 10 Gün

Bu aya kadar neredeyse tüm güvenlik güncellemelerini alan Windows 10 için son gün geldi.

Microsoft, destekleyen cihazların ücretsiz olarak Windows 11’e yükseltilebileceğini duyurdu.

Bu kullanıcılar ise, “Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU)” programına kayıt olarak önümüzdeki 12 ay boyunca sınırlı güvenlik yamaları alabilecek.

Ancak bunun için de ek bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Windows 11’e Geçiş Yapmanız Gerekiyor

14 Ekim 2025 itibariyle artık Windows 11’e geçiş yapmanız gerekiyor.

Alternatif olarak ücretli güvenlik programına kayıt olup 12 ay boyunca destek alabilirsiniz.

Geçmeyen kullanıcılar için risk teşkil ediyor.

Aksi halde olası virüs veya siber saldırılarda sistem güvenliksiz kalabilir.