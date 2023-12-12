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Milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne kadar olacağını merakla beklerken, önde gelen ekonomist Prof. Dr. Ersan Şen, asgari ücrete dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İstanbul, [Tarih] – Prof. Dr. Ersan Şen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunu yanıtlarken, ekonomist arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelere dayanarak dikkat çekici bir rakamı paylaştı. Şen, asgari ücretin 17 bin lira ve üstü olması gerektiğini belirtti.

Şen'in açıklamalarına göre, ekonomistlerle yapılan görüşmeler ve seçim baskısını hesaba katarak, beklentisi 17 bin 500 lira ile 18 bin lira arasında bir asgari ücretin belirlenmesi yönünde. Daha yüksek bir zamın sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Şen, bu rakamın hem çalışanları koruyacağını hem de ekonomik dengeyi sağlayacağını ifade etti.

2. TOPLANTI PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Asgari ücret belirleme komitesi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda, ekonomik şartlar, enflasyon ve diğer faktörler göz önüne alınarak asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar değerlendirilecek.