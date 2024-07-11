Hükümet, en düşük emekli maaşının artırılması için çalışmalarına başladı. Peki, en düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme nasıl olacak? Tüm emeklileri kapsayacak bir seyyanen zam düzenlemesi mümkün mü? Zamlı maaşlar bu aya yetişir mi?

Bazı şartları yerine getirenler emeklilik hesaplamalarına başladı. Peki, bu yıl emekli olmak avantajlı mı yoksa 2025 mi beklenmeli?

Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Bu, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin bir miktar artırılması ve bu maaşı alanların önemli bir kısmının bundan faydalanmasına yönelik bir çalışmadır.

Şu an itibarıyla en düşük emekli maaşının 12 bin TL ile 12 bin 500 TL civarına yükseltilmesini bekliyoruz. Ancak, olması gereken rakam 15 bin TL’ye yükselmesi ve asgari ücretle en düşük emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasıdır. Burada en güçlü senaryo ise 12 bin TL ile 12 bin 500 TL aralığı diyebiliriz.

Seyyanen zam şeklinde bir çalışma şu an itibarıyla mevcut değil. Bütün emekli maaşları artırılırken en düşük emekli aylığı artırılmadı. Enflasyon karşısında en fazla ezilen kesim en düşük emekli maaşı alanlardır. O yüzden sadece en düşük emekli maaşı alan kesime yönelik bir çalışma var. Tüm emeklilere seyyanen zam çalışması mevcut değil.

Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen tasarruf ve verimlilik paketi var. Bu teklifin içerisine eklenebilir ya da Genel Kurul’da bu teklife eklenerek kanunlaşabilir. Eğer ödemeler yetişmezse bile gelecek ay bir farkla birlikte maaşlara yansıtılabilir.”