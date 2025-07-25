Meclis’te görüşülen yasa ile kamu çalışanlarının ek göstergelerinde artıştan, Bağ-Kur’lulara erken emeklilik hakkına; ev hanımlarına ise devlet destekli sosyal güvenlik sistemine kadar pek çok kritik düzenleme hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uzun süredir sosyal güvenlik sistemindeki en önemli adaletsizliklerden biri olan Bağ-Kur’luların 9 bin gün primle emeklilik şartı, SSK’lı çalışanlarla eşitleniyor. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın verdiği bilgilere göre, yeni torba yasayla Bağ-Kur kapsamındaki esnaf ve serbest meslek sahipleri, SSK’lı çalışanlar gibi 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilecek. Mevcut sistemde bu iki grup arasında 1.800 günlük büyük fark bulunuyor ve bu durum Bağ-Kur’luların finansal ve yaşamsal yükünü artırıyordu. Yeni düzenlemeyle bu eşitsizlik giderilerek sosyal güvenlikte adalet duygusu güçlendirilecek.

3600 Ek Gösterge Kamu Personeline Ekonomik Rahatlama Getirecek

Torba yasada yer alan diğer önemli düzenlemelerden biri ise uzun süredir kamu çalışanlarının talep ettiği 3600 ek gösterge hakkının genişletilmesi. Yasalaşması beklenen yeni uygulamada, birinci dereceye ulaşan tüm memurlar bu haktan yararlanacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi gibi kritik meslek gruplarını kapsayan düzenleme, hem aktif çalışanların hem de emekli olanların maaş ve ikramiyelerinde kayda değer artış sağlayacak. Enflasyon karşısında alım gücünün azaldığı bu dönemde, memurlar için ekonomik anlamda önemli bir destek niteliğinde olacak.

Ev Hanımlarına İlk Defa Sosyal Güvence ve Emeklilik İmkanı

Kadınların ev içindeki emeğinin toplumsal değerinin tanınması adına önemli bir adım olarak ev hanımlarına yönelik devlet destekli emeklilik sistemi getiriliyor. Türkiye’de milyonlarca kadın evde çocuk, yaşlı bakımı gibi ağır sorumluluklar üstlenirken sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyordu. Yeni sistemle birlikte, sigorta başlangıcı olmayan ev hanımları, devletin prim desteğiyle sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecek. Kadınlar, isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyecek ve devlet primlerin bir kısmını karşılayacak. Böylece milyonlarca kadın sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak toplumsal eşitlik ve ekonomik güvence sağlanacak.

Cumhur İttifakı Vaatlerini Hızla Gerçekleştiriyor

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hükümetin seçim döneminde verdiği sosyal güvenlik ve emeklilik vaatlerini hayata geçirme kararlılığında olduğunu vurguladı. “Cumhur İttifakı olarak vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız” diyen Kalaycı, torba yasa teklifindeki düzenlemelerin sosyal devlet anlayışını güçlendireceğini ve geniş kitlelerin yaşam standartlarını olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.

Yasalaşma ve Yürürlük Tarihi

Torba yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri devam ederken, sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili maddelerin 2025 sonu veya öncesinde yasalaşması bekleniyor. Seçim takvimi öncesinde bu reformların tamamlanması ve uygulamaya alınması, milyonlarca vatandaş için uzun vadede ekonomik ve sosyal kazanımlar sağlayacak.