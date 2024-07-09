ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', geçtiğimiz günlerde heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan Seda Aslankara Abanoz, tarihi bir başarıya imza attı. 200 bin liralık soruya hiç joker kullanmadan ulaşarak rekor kıran Abanoz, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara taşındı. Programın bu haftaki bölümü, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Abanoz, dört joker hakkını kullanarak 200 bin TL'lik soruya kadar ilerleyen ilk yarışmacı unvanını elde etti. Ancak milyonluk ödüle yaklaştığı kritik bir soruda joker hakkını kullanmasıyla elendi. Soru, "TDK Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğüne göre, 'Aç tavuk kendini' şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" şeklindeydi. Abanoz, telefon joker hakkını kullanarak eniştesi olan bir akademisyeni aradı ve "Aç tavuk kendini darı ambarında sanır" cevabını aldı. Ancak doğru cevap "Arpa ambarında sanır" olarak karşısına çıktı ve yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi. Sonuç olarak, 9. soruda elenmesine rağmen Abanoz, 50 bin lira kazanmayı başardı.