Önde gelen bir bilgisayar korsanlığı forumunda "RockYou2024" olarak adlandırılan bu sızıntı, 10 milyara yakın şifreyi düz metin halinde derleyerek paylaştı. Dünya çapındaki sızıntılardan elde edilen yaklaşık 10 milyar parolanın yer aldığı veri seti, 45 gigabayt büyüklüğünde.

Bu veri seti, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerden internete bakan kameralara ve endüstriyel donanıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Siber uzmanlar, bir bilgisayar korsanının milyarlarca giriş bilgisini ele geçirmesinin ardından insanları acilen şifrelerini güncellemeleri konusunda uyardı. Araştırmacılar, bu sızıntının bilgisayar korsanlarının çevrimiçi ve çevrimdışı servisler, çevrimiçi kameralar ve endüstriyel donanımlar gibi sıkı güvenlik yazılımlarıyla korunmayan her türlü sistemi hedef almasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

Kullanıcıların sızdırılan şifrelerini derhal tüm hesaplarına sıfırlamaları ve birden fazla platformda kullanılmayan, güçlü ve benzersiz kombinasyonlar seçmeleri gerekiyor. Ayrıca, şifreye ek olarak yüz tanıma veya PIN gibi doğrulamalar gerektirerek ikinci bir güvenlik seviyesi sağlayan çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeleri öneriliyor.

Nordpass'in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifreleri oldukça kolay bir şekilde kırabildiğini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor. Milyonlarca kullanıcının tercih ettiği en yaygın şifre, geçen yıl olduğu gibi '123456' oldu.