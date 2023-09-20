Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilerek güven tazeleyen MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, mazbatasını aldı.

Yeni yönetimiyle birlikte 2024 hedefleri için yola çıktıklarını dile getiren Irgatoğlu, "Cumhur İttifakı anlayışı ile bilge liderimizin siyasi düşüncelerinden asla ayrılmadan hizmet edeceğiz. Durmadan, yılmadan tüm ekibim ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. (Haber Merkezi)