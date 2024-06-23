A Milli Takım’ın Portekiz ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Akdağmadeni’nde kurulan dev ekranda izlendi.

Ambulans helikopter yaşlı kadın için havalandı! Ambulans helikopter yaşlı kadın için havalandı!

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Meydanına dev ekran kuruldu.

Meydandan Destek Verdiler! (3)

Akdağmadeni’nde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı Portekiz maçını dev ekranda hep birlikte izledi.

Yozgat Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Meydanına kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, kırmızı-beyazlıların heyecanına ortak oldular.

Meydandan Destek Verdiler! (2)

Türkiye-Portekiz maçına Akdağmadenililer yoğun ilgi gösterdi.

Meydandan Destek Verdiler! (4)

Maç sonrasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu kez olmadı ama 26 Haziran’daki Çekya maçında galibiyet için yeniden buluşacağız. Milli Takımımıza sonsuz desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Melike Aslı Arslan