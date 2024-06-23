A Milli Takım’ın Portekiz ile oynadığı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Akdağmadeni’nde kurulan dev ekranda izlendi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Meydanına dev ekran kuruldu.

Akdağmadeni’nde vatandaşlar A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı Portekiz maçını dev ekranda hep birlikte izledi.

Yozgat Belediyesi tarafından Kültür Merkezi Meydanına kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, kırmızı-beyazlıların heyecanına ortak oldular.

Türkiye-Portekiz maçına Akdağmadenililer yoğun ilgi gösterdi.

Maç sonrasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu kez olmadı ama 26 Haziran’daki Çekya maçında galibiyet için yeniden buluşacağız. Milli Takımımıza sonsuz desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.