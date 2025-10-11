5 Şubat 2003'te Eskişehir'de dünyaya gelen Boyacı, doğuştan iki kolu olmayan ve kalça çıkıklığı yaşayan bir engelli olarak hayatına başlamıştır. Ancak bu engeller, onu hayallerine ulaşmaktan alıkoymamıştır. Yüzme sporuna, 2008 yılında gittiği bir akvaryumda gördüğü balıklardan ilham alarak başlamıştır. Ayaklarıyla yazı yazmayı ve resim yapmayı öğrenen Boyacı, 12 saatlik bir sürede eğitmeni Çiğdem Abaza tarafından yüzmeyi öğrenmiştir.

2013 yılında antrenörlüğünü Mehmet Bayrak'ın üstlendiği Sümeyye Boyacı, hızla uluslararası arenada başarılar elde etmeye başlamıştır. İlk önemli yarışını 2016 yılında, Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda kazandı. 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 Yaz Paralimpik Oyunları'nda da 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada yer aldı.

2017’de, Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya kazanırken, 50 m serbest S1-5 kategorisini 4. sırada tamamladı. Aralık 2017'de Meksiko'da yapılan Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılan Boyacı, dört farklı kategoride mücadele etti, ancak en iyi derecesini 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 4. olarak elde etti.

Sümeyye Boyacı'nın uluslararası başarıları 2018'de doruk noktasına ulaştı. Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde altın madalya kazandı. Ertesi yıl Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise, 50 m sırtüstü S5 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Boyacı'nın en büyük başarılarından biri de 2022'deki Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda geldi. Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen şampiyonada 50 m sırtüstü S5 kategorisinde dünya şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı. Bu zafer, onun uluslararası arenadaki konumunu pekiştirdi.

2022 yılında Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nden ikincilikle mezun olan Boyacı, spordaki başarılarının yanı sıra eğitimine de büyük bir özen göstermektedir. Genç yaşta kazandığı şampiyonluklar, sadece engelli sporculara ilham vermekle kalmayıp, Türk paralimpik yüzmesinin de global anlamda tanınmasına katkı sağlamıştır.