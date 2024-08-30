Genç yetenek Ali Can Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Tekvando arenasında hızla yükselen Özcan'ın ilham veren başarı öyküsü ve hedefleri dikkat çekiyor.

ALİ CAN ÖZCAN KİMDİR?

2009 yılında tekvando sporuna adım atan Ali Can Özcan, kısa sürede uluslararası bir sporcu olarak tanınmaya başladı. Son olarak Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı ikincilikle büyük bir başarıya imza atan Özcan, Türkiye'nin gururu olmaya aday. Genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Özcan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etme başarısını gösterdi.

BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFLERİ

Ali Can Özcan, tecrübeli antrenörü Fatih Arı'nın desteğiyle hızla ilerleyerek milli takım formasıyla pek çok başarıya imza attı. 2020 yılından itibaren katıldığı turnuvalarda büyük başarılar elde eden Özcan, Paris 2024'te altın madalya kazanmayı hedefliyor. Ayrıca, 2028, 2032 ve 2036 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanmayı planlıyor.

PARİS 2024'TE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 58 kiloda mücadele edecek olan Özcan, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Özcan, bu büyük organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getireceğine inanıyor.

TÜRK SPORUNA İLHAM KAYNAĞI

Elde ettiği başarılarla Türk sporuna ışık tutan Ali Can Özcan, gençlere ilham kaynağı oluyor. Özcan'ın azmi, kararlılığı ve başarısı, tüm sporculara örnek oluyor. Ülkemizin gelecekteki olimpiyat şampiyonları arasında yer alacağına inandığımız Ali Can Özcan'a başarılarının devamını diliyoruz.