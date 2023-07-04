Ankara’da bugün başlayacak olan U15 Kadın Hentbol Milli Takım kampına sol kanat Gülsima Albaslan, sol oyun kurucu Yaren Tunçer, orta oyun kurucu Hiranur Güneş, sağ kanat Gülten Dereli ve pivot Cemre Şener davet edildiler. U19 Kadın Hentbol Milli takımının Avrupa Kupaları öncesindeki son kampında yer alan Atiye Gülseven ve Rümeysa Atik ile birlikte şuanda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının 7 oyuncusu ve Antrenörü Enis Atmaca milli takım kamplarında bulunuyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bu sezon milli takım kampına birçok oyuncularını gönderdiklerini söyledi.

Şuanda 7 sporcusunun milli takım kampında antrenmanlara devam ettiğini hatırlatan Atmaca, ‘’Biz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Genlikspor takımı olarak alt yapıla büyük önem veren bir kulübüz. Alt yapımızdan yetiştirdiğimiz gençler ile birçok başarıya imza attık. Bu yetiştirdiğimiz genç kızlarımız şimdi de milli takımlarımızın başarısı için ter döküyorlar. U17 Milli takım kampında bulunan ve bizim alt yapımızdan yetişen Zehra Karadavut, U19 Milli takım kampında bulunan ve yine alt yapımızda yetişip A takımımızda mücadele eden Atiye Gülseven ile Rümeysa Atik’in ben bu sene Avrupa kupası müsabakalarında milli takım formasını giyeceklerine inanıyorum. Öte yandan U15 Kadın Hentbol milli takım kampına gönderdiğimiz sol kanat Gülsima Albaslan, sol oyun kurucu Yaren Tunçer, orta oyun kurucu Hiranur Güneş, sağ kanat Gülten Dereli ve pivot Cemre Şener’in de kamplarda başarılı olacaklarını düşünüyorum. Alt yapıla önem veren bir takım olarak birinci ligde bu zamana kadar hep kendi oyuncularımız ile mücadele ettik. Dışarından sadece bir iki oyuncuyu genç ve tecrübesiz sporcularıma ablalık yapmaları için transfer ettik. Onun dışında tamamen kendi oyuncularımız ile şampiyonluklar yaşadık ve birinci ligde de birçok köklü ve güçlü takımı yenmeyi başardık’’ dedi. Haber Merkezi