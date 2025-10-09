A Milli Takım’da Sıcak Gelişmeler

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen son antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma, ikinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas çalışması yaptı. Daha sonra topluca son vuruşlar, top kapma ve taktik üzerinde çalışıldı. Son bölümde ise taktiksel çalışma ile antrenman sonlandı.

Uğurcan Çakır Takımla Çalıştı

A Millî Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

TFF Yetkilileri De Antrenmanı İzledi

Ay-Yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da izledi. Millî Takım, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarına devam edecek.