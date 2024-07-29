2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde milli takımımız tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Bu, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde atıcılık dalındaki ilk madalyası olacak.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde 582 puan toplayarak birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, bu başarılarıyla finale yükselmeyi başardı.

Salı günü Türkiye saatiyle 10.45’te Sırbistan ile altın madalya mücadelesine çıkacak olan milli sporcularımız, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuç, onların ne kadar formda ve iddialı olduklarını bir kez daha gösterdi.

Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi olarak turnuvayı tamamladı. Her iki sporcu da gösterdikleri performansla gelecek için umut vadettiler.