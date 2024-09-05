Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğan milli sporcu Kübra Korkut, 4 yaşında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu bir kolunu ve iki bacağını kaybetmesine rağmen, masa tenisindeki başarısıyla adını spor tarihine yazdırmayı sürdürüyor. 2007 yılında antrenörü Fatih Korkut’un desteğiyle masa tenisine adım atan Korkut, kısa sürede uluslararası başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Milli sporcu, 2007 yılında Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takımlar kategorisinde üçüncü oldu. 2009’da ise İtalya Turnuvası’nda bireysel olarak ikinci, takım yarışmalarında ise birinci sırayı elde etti. Romanya'da gerçekleşen turnuvada bireyselde üçüncü, takımlarda ikinci sırayı alarak başarısını perçinledi. 2010 yılında Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Korkut, 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda takım kategorisinde ikinci, bireysel kategoride ise dördüncü sırada yer aldı.

2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda bireysel kategoride gümüş madalya kazanan Kübra Korkut, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da bireysel olarak bronz madalya alarak başarısını sürdürdü. Masa tenisinde dünya çapındaki ilk altın madalyasını ise İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kazandı ve bu zaferle tarihe geçti.

Son olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Korkut, tek kadınlar WS7 yarı finalinde Büyük Britanyalı Bly Twomey karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı 3-2 kazandı ve finale yükseldi. Kübra Korkut, bu akşam Türkiye saatiyle 20.15’te son üç Paralimpik Oyunları şampiyonu Kelly Van Zon ile finalde karşılaşacak.

Kübra Korkut'un Kariyer Başarıları:

2012 Londra Paralimpik Oyunları (Takım: 2.'lik, Bireysel: 4.'lük)

2016 Rio Paralimpik Oyunları (Bireysel: Gümüş Madalya)

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları (Bireysel: Bronz Madalya)

İspanya Dünya Şampiyonası (Altın Madalya)