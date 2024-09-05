Acer, South Paris Arena 4'te gerçekleşen yarı final mücadelesinde Japon rakibi Natsuki Wada ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta üstün bir performans sergileyen Acer, ilk seti 11-9 kazanarak öne geçti. Ancak, ikinci seti 7-11 kaybederek skoru eşitledi. Üçüncü sette 11-6'lık skorla yeniden üstünlüğü ele geçiren milli sporcu, dördüncü sette ise 9-6 önde olmasına rağmen, üst üste sayılar vererek 9-11'lik skorla seti kaybetti ve maç 2-2'lik dengeye ulaştı.

Karar setine taşınan müsabakada, Japon sporcu 11-7'lik skorla galibiyeti elde ederken, Ebru Acer yarı finalde elenerek finale çıkma şansını kaybetti. Buna rağmen Acer, bronz madalya ile Türkiye'ye döndü.

EBRU ACER KİMDİR?

2002 doğumlu Ebru Acer, C11 engelli sınıfında mücadele eden milli bir para masa tenisi oyuncusudur. Avrupa Şampiyonu unvanına sahip olan Acer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Acer, para masa tenisinde madalya kazanan ilk özel Türk sporcu olarak tarihe geçmiştir.