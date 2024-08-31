Özkan, 2023 yılında Ermenistan’ın Erivan kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 98 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. Silkmede ise 115 kiloyla yedinci sırada yer alırken, toplamda 213 kilo ile dördüncü oldu.

Özkan, 2022 yılında Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda da dikkat çeken performanslar sergiledi. Koparmada 95 kilo ve toplamda 216 kilo ile iki gümüş madalya kazanırken, silkmede 121 kilo kaldırarak oyunlar rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı.

Son olarak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında da mücadele eden Aysel Özkan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde gümüş madalya kazanarak başarısını farklı bir spor dalında da sürdürdü.