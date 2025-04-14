Reşit olmayan kişilerle girdiği bazı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Güneş hakkında sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli tepkiler dile getiriliyor.

İddialara göre, Güneş’in sosyal medya platformlarında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik taciz ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bu iddialar, TikTok ve Twitter gibi mecralarda yayılan görüntü ve ekran kayıtlarıyla birlikte geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan içeriklerde genç sporcunun uygunsuz ifadeler kullandığı iddia edilirken, bazı kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu. Güneş cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

6 Nisan 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ali Efe Güneş, Türk artistik buz pateni sporcusudur. Spor kariyerine küçük yaşlarda başlayan Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası arenada çeşitli başarılara imza atan Güneş, 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena’da Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti. Aynı başarıyı 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası’nda da tekrarlayan sporcu, bu alandaki yeteneğiyle dikkat çekmişti.