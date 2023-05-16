Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında Gençlik ve Doğa Yürüyüşü düzenlenecek.

“GENÇLERE VERİLEN DEĞERİ GÖSTERİYOR”

Gerçekleştirilecek Gençlik ve Doğa Yürüyüşü hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, yürüyüşün 20 Mayıs 2023 tarihinde saat 11.00’da yapılacağını aktardı.

Önceki sene de yapılan etkinliğin bu sene de düzenleneceğini söyleyen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, düzenlenecek yürüyüş hakkında açıklamada bulunup gençleri yürüyüşe katılmaya davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Başkan Uğuz, bu çerçevede Çamlık Milli Parkı'nda Gençlik ve Doğa yürüyüşü yapacaklarını bildirdi.

Yapılacak yürüyüş hakkında açıklamada bulunan Başkan Uğuz açıklamasında, “19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaktadır” dedi.

19 Mayıs’ın, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydeden Uğuz, 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni gösterdiğini, bu bakımından son derece anlamlı olduğunu söyledi.

ANLAMLI YÜRÜYÜŞ MİLLİ PARKTA

Gençlere seslenen Başkan Uğuz, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Bu anlamlı günde Gençlik ve Doğa yürüyüşümüze katılımınızı bekliyoruz. Yozgat Çamlık Milli Parkı 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkı Türkiye'nin ilk milli parkıdır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı (Pinus nigra Arn. Subsp. Pallasiana) denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedirler. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı'nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır. Gençlik ve Doğa yürüyüşümüz 20 Mayıs 2023 tarihinde Saat 11.00'de başlayacaktır. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi