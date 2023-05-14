Birim personelleri tarafından Yozgat Çamlığı Milli Parkta stant kuruldu. Açılan stantta çölyak hastalığı hakkında vatandaşa broşür dağıtımı yapan personeller, konu ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Personel tarafından vatandaşla paylaşılan bilgide, “Çölyak hastalığı, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan tüysü oluşum villusların yapılarının bozulmasına sebep olan, yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen, ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Villusların hasarına buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli protein neden olmaktadır. Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden kana karışır. Vücudumuzun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve villus çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar. Çölyak hastalığının tek tedavisi glutensiz sıkı bir diyettir. Diyetin sıkı bir şekilde uygulanması ile düzleşen ince bağırsak yüzeyi normal şeklini ve işlevini tekrar kazanmaktadır. Çok az miktarda alınan gluten bağırsaklardaki tahribatın tekrarlamasına neden olur. Glutensiz sıkı bir diyetin uygulanması süresince Çölyak hastasının genellikle bir şikâyeti olmaz. Beslenme tarzının değiştirilmesinin ardından genelde kısa b ir süre içerisinde şikâyetler belirgin şekilde azalır. Şikâyetlerin tamamen kaybolma süresi ince bağırsaktaki tahribat derecesi, hastanın yaşı ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Gluten içeren gıdalardan kaynaklanan, hissedilebilir şikâyetler çoğunlukla uzun süreler sonrası hatta bazen yıllar sonra kendini gösterir. Diyetin bozulması ya da terk edilmesi tedavi edilmesi çok daha zor olan ağır hastalıklara neden olabilir. Çölyak Biorezonans ya da Alternatif Tıp yöntemleri ile tedavi edilemez. 2014 yılı itibariyle bilinen, kanıtlanmış tek tedavi yöntemi glutensiz diyettir. Diyetin uygulanmasında yapılan ihlal ya da ihmallere rağmen hasta tarafından hissedilebilir şikâyetlerin oluşmaması, asla, glutensiz diyetten vazgeçilmesi anlamına gelmez” denildi. Melike Aslı Arslan