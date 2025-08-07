Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı dahil tüm ormanlık alanlarda 27 Temmuz 2025 – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı, Oluközü Tabiat Parkı ve Kadıpınarı Tabiat Parkı dahil tüm ormanlık alanlarda 27 Temmuz 2025 – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerinde ana yol ve tesislerin alanları hariç diğer tüm alanlara girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile doğamızın korunması adına alınan bu karara riayet etmelerini önemle rica ederiz. Lütfen hep birlikte tedbirli olalım, ormanlarımızı birlikte koruyalım” denildi.