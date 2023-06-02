Danimarka temsilcisi Team Esbjerg, Macaristan'ın Budapeşte kentinde oynanacak yarı finalde yarın saat TSİ 19.00'da FTC-Rail Cargo Hungaria takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Beyza İrem Türkoğlu’nun takımı rakibini elemesi durumunda Györi Audi ETO KC - Vipers Kristiansand yarı final eşleşmesinin galibi ile 4 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da EHF Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 26 gol kaydetti.

Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenen Dörtlü Final'de 4 Haziran'da TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını da uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetecek. Karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanacak. İGF