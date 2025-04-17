2025 Avrupa Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak kariyerine yeni bir zafer daha ekleyen milli sporcu, Türk spor camiasının gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

YUSUF FEHMİ GENÇ KİMDİR?

23 Mayıs 2002 tarihinde dünyaya gelen Yusuf Fehmi Genç, 67 ve 73 kilogram kategorilerinde Türkiye’yi temsil etmektedir. 1.70 metre boyundaki sporcu, 73 kilogram ağırlığındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen çok sayıda uluslararası başarıya imza atan Genç, özellikle Avrupa ve Dünya şampiyonalarında gösterdiği performanslarla ön plana çıkmaktadır.

ULUSLARARASI BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Yusuf Fehmi Genç, halter kariyerine 2019 yılında Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda 61 kiloda altın madalya kazanarak başladı. Aynı yıl Las Vegas’ta düzenlenen Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda ise gümüş madalya elde etti.

2021 yılında Taşkent’te düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası’nda koparmada dördüncü olan Genç, silkmede ve toplamda bronz madalyalar kazandı. Aynı yıl Konya'da gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'nda serbest stilde altın, grekoromen stilde ise bronz madalya elde etti.

2022 yılında Kolombiya’nın Bogotá kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda silkmede 182 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Genç, Türkiye’ye erkeklerde yedi yıl aradan sonra dünya şampiyonasında altın madalya getiren ilk isim oldu.

2023 yılında Ermenistan’ın Erivan kentindeki Avrupa Şampiyonası’nda 73 kiloda yarışan Genç, silkmede 186 kiloyla Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Terakki Madalyası ile ödüllendirildi.

2024 yılında Polonya’nın Raszyn kentinde düzenlenen Avrupa Gençler ve U23 Halter Şampiyonası’nda 67 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, koparmada 144, silkmede 176 ve toplamda 320 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Bahreyn’in Manama kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ise iki bronz madalya elde etti.

2025 AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA AVRUPA REKORU

Yusuf Fehmi Genç, 2025 yılında Moldova’nın Kişinev kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda yarıştı. Koparmada 154 kiloyla gümüş madalya kazanan milli halterci, silkmede 194 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Toplamda 348 kiloya ulaşan Genç, Avrupa rekoruna ortak olarak tarihi bir başarıya imza attı.

KAZANDIĞI BAŞLICA MADALYALAR

2025 Avrupa Şampiyonası (Moldova, Kişinev) – 73 kg: Altın

2024 Dünya Şampiyonası (Manama) – 67 kg: Bronz

2024 Avrupa U23 Şampiyonası (Raszyn) – 67 kg: Altın

2023 Avrupa Şampiyonası (Erivan) – 73 kg: Altın

2022 Dünya Şampiyonası (Bogotá) – 67 kg: Altın

2021 Dünya Gençler Şampiyonası (Taşkent) – 67 kg: 2 Bronz

2021 İslami Dayanışma Oyunları (Konya) – 67 kg: Altın ve Bronz

2019 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası (Eila) – 61 kg: Altın

2019 Dünya Yıldızlar Şampiyonası (Las Vegas) – 61 kg: Gümüş

Yusuf Fehmi Genç, genç yaşına rağmen Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir sporcu olarak kariyerine emin adımlarla devam ediyor.