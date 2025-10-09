Türkiye Togg ile, Almanya’ya özel sevkiyat yaptı. Yapılan sevkiyat kameralara yansıdı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa yolculuğuna çıktı. Akşam saatlerinde Gebze’den hareket eden Togg yüklü tren, Marmaray hattını kullanarak Almanya’ya doğru yola çıktı.

Almanya’ya Özel Sevkiyat

Bu özel sevkiyat, Türkiye’den Avrupa’ya demiryolu üzerinden kesintisiz taşımacılığın bir örneği olurken, aynı zamanda Togg’un uluslararası pazardaki yeni adımlarının da habercisi olarak lanse edildi.

Togg İlk Kez Ne Zaman Sahneye Çıktı

Tüm bu girişimlerin sonucunda yerli otomobil doğdu. Türkiye’nin ilk elektrikli yerli otomobili, 27 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de düzenlenen programla tanıtıldı.

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından seri üretime geçişin önemli ayağı olan fabrika kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı. Togg’un sadece hayallerde kalmaması, seri üretime geçerek mümkün olacaktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020 yılında temeli atılan fabrikanın inşası hızla devam etti.

29 Ekim 2022’de fabrikada seri üretime geçildi ve Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıkmaya başladı.

Togg, Küresel Alanda Da Boy Gösterdi

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan yerli otomobil, ilk kez uluslararası bir fuarda boy göstermiş oldu. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı.

İlk Satışlar 2023 Mart Ayında Yapıldı

Yerli otomobil, Ekim 2022'de seri üretime başlarken, ilk satışlar 2023 yılının mart ayında yapıldı. Seri üretime geçtiği dönemden 2024 yılı eylül ayına kadar toplam 37 bin Togg satıldı.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2023 yılı ve 2024 ocak-eylül dönemleri itibarıyla yaklaşık olarak satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Yerli otomobil, geçen sene satılan toplam elektrikli otomobillerin yüzde 27'sini, bu yılın 9 aylık döneminde de yüzde 28'ini oluşturdu.

Böylece, Türkiye'de 2023 yılında satılan toplam 72 bin 179 elektrikli otomobilin 19 bin 583’ü, bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 60 bin 838 elektrikli otomobilin 17 bin 49’u Togg oldu.

Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Arasında

Yerli otomobil, 2023 yılında 24,3 milyar liralık üretimden satışla İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda listeye 42. sıradan girdi.