Nesrin Baş, 25 Haziran 2002'de Tokat'ta doğdu.

23 yaşındaki Nesrin Baş'ın boyu 1,70 kilosu ise 72'dir.

Annesi Melek Baş, babası Ali Baş’dır. Fatoş ve Emine adında iki de kız kardeşi vardır.

Güreşe merakı okul yıllarında başladı. Ortaokula giderken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile güreş ile tanıştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir.

Kariyer Hayatı

Kadın güreşte son yılların yükselen isimlerinden biri.

Gençler ve U23 seviyelerinde madalyalar aldıktan sonra A Milli takımda kendini kanıtladı.

Büyüklerde Avrupa şampiyonu unvanı bulunuyor ve serbest güreşte teknik–taktik disiplin ile mücadelecilik yönüyle tanınıyor.

Milli takımda 72 kilo kategorisinde istikrarlı performans gösteriyor.