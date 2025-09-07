İLAN

T.C.

SARIKAYA KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliği

SATIŞA YAPILACAK TAŞINMAZLAR



Sıra

No

Mah. Köy Mevki

Ada

Parsel

Cinsi Yüzölçümü

(m²) Hazine

Hissesi (m²) İmar Durumu

Fiili Durumu Tahmini Bedeli

(TL) Geçici

Teminatı

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Hasbek Köyü Köseroğlu 101 11 Tarla 1.126,92 Tam İmarsız İşgalli 60 .000.00 18.000,00 25.09.2025 14:30 2 Cumhuriyet Mahallesi Cehennemderesi 922 4 Arsa 1.139,55 9662000/22791000

(483,10 m2) Konut Alanı İşgalli 1.220,000,00 366.000,00 25.09.2025 15:00

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine’ ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sarıkaya Hükümet Konağı 2. katında bulunan Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerin, Türkiye’de adres beyanı olan yasal yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanının / T.C. kimlik kartının arkalı-önlü fotokopisini (aslı ibraz edilecektir) , vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

b) Taşınmazın satışına ait geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

c) Tüzel Kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki belirtilen (a) ve (b) şartlarından ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

İhale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir..

d) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden indirim uygulanacaktır.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. Hazine tarafından satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Sarıkaya Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Teklifler posta ile de verilebilir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8-İhale bedelinin peşin ödenmesi halinde% 20 indirim yapılacaktır.

9- İhale bedeli üzerinden ayrıca %1 Döner Sermaye Ücreti tahsil edilecektir. İhaleye çıkarılan taşınmazlar http://www.milliemlak.gov.tr/ ve www.yozgat.csb.gov.tr internet adreslerinden de görülebilir.

Sarıkaya Vergi Dairesi Tel: (354) 772 13 99 (Şefliğimiz telefonu bağlanmadığından Sarıkaya Vergi Dairesi telefonu aracılığı ile Şefliğimiz Personeli ile görüşülebilir)

İli : İlçesi Yozgat / Sarıkaya

İLAN OLUNUR