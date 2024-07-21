Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kullanılmayan hazine arazilerini satışa çıkararak yatırımcılara büyük bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda, 30 ilde toplam 1.391 hazine arazisi satışa sunuldu. Bölgeye, yüzölçümüne ve metrekare birim fiyatına göre değişen fiyatlarla araziler 3.000 TL’den başlayan bedellerle alıcılarını bekliyor.

HAZİNE ARAZİLERİNDE ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI

Satışa sunulan arsaların çoğu tarla niteliğinde olsa da, birçok bölgede arazi ve arsa niteliği taşıyan yerler de bulunuyor. Böylece, tarım, yatırım veya yerleşim amacıyla arazi arayanlar için geniş bir yelpaze sunulmuş oluyor.

SATIŞ İLANLARI VE İLLER

Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, satışa çıkarılan hazine arazileri için 1.391 ilan yayımlandı. Arazilerin satışa sunulduğu iller arasında Yozgat, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Yalova, Bolu, Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Antalya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Erzincan, Tokat, Samsun, Sinop, Tunceli, Siirt, Bayburt gibi yerler bulunuyor.

Satışa sunulan araziler arasında en düşük fiyat 3.000 TL olarak belirlendi. Bu fiyatla satışa çıkarılan arazi, Erzincan’ın Tercan bölgesinde yer alıyor. Yatırımcılar için cazip bir seçenek olan bu araziler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden veya il müdürlüklerinden detaylı bilgi alabilirler. Hızla tükenmesi beklenen bu araziler için acele etmenizde fayda var.