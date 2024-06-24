18 bin TL gibi uygun bir fiyata arsa satın almak artık mümkün. Bu cazip teklif, sermaye yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

DETAYLAR VE İHALE BİLGİLERİ

Milli Emlak’ın yeni emlak ilanına göre, bu arsanın tahmini bedeli sadece 18.000 TL. 155 metrekare büyüklüğündeki bu mülk, hem yatırımcıların hem de ev yapmak isteyenlerin radarında.

Arsanın detayları ve ihale süreci hakkında bilgi vermek gerekirse:

Arsanın Bulunduğu Yer: Ankara, Şereflikoçhisar

Arsanın Büyüklüğü: 155,00 metrekare

Tahmini Bedel: 18.000 TL

İhale Tarihi: 26 Haziran, saat 13.50

İhaleye katılmak ve bu cazip mülkü değerlendirmek isteyenlerin 5.400 TL depozito yatırmaları gerekmektedir. Milli Emlak, uygun fiyatlarla sunduğu mülklerle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu arsa da yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

ARSA SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

Arsa satın almak, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunar. Özellikle büyükşehirlerde uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak, sermaye yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsattır. Arsa, uzun vadeli yatırım düşüncesi olanlar için ideal bir yatırım aracıdır. Arsa satın almak, hem değer artışı hem de gelecekte inşaat projeleri için kullanılabilirlik açısından oldukça avantajlıdır.

Milli Emlak’ın uygun fiyatlarla sunduğu arsa ve gayrimenkuller, yurttaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Uygun fiyatlı bu tür mülkler, yatırımcılar için büyük bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Ankara’da bu kadar uygun fiyata arsa bulmak oldukça zor olduğundan, bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

BAŞVURU VE BİLGİ

Bu mülke başvurmak ve daha fazla bilgi almak için Milli Emlak’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye de yine aynı siteden ulaşabilirsiniz.

Ankara Şereflikoçhisar’da uygun fiyatlı arsa almak isteyenler için bu fırsat, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Yatırımcılar ve ev yapmak isteyenler, 26 Haziran’daki ihale tarihini kaçırmamalı ve gerekli depozito yatırımlarını yaparak bu avantajlı arsaya sahip olma şansını değerlendirmelidir.

Milli Emlak’ın sunduğu bu ve benzeri fırsatları kaçırmamak için düzenli olarak emlak ilanlarını takip etmekte fayda var. Ankara’da uygun fiyatlı arsa sahibi olmak isteyenler için bu ilan, büyük bir fırsat sunuyor. Yatırımcılar için uygun fiyatlı ve gelecekte değerlenme potansiyeli yüksek bu arsa, cazip bir yatırım olarak öne çıkıyor.