Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yer alan bazı daireleri satışa çıkardı.

101 ila 143 metrekare arasında değişen büyüklükteki bu daireler, 4 milyon TL ile 6 milyon TL arasında fiyatlarla satışa sunuluyor. Budak Mahallesi'ndeki bu daireler, konut sahibi olmayı düşünenler için büyük bir fırsat niteliğinde.

Peşin ödemelerde %20 indirim imkanı sağlanırken, kalan tutar ise 3'er aylık eşit taksitlerle 8 vadeyle ödenebilecek. Dairelerin satışı için ihale tarihleri 23-24 Temmuz olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

EDİRNE'DE SATILIK TARIM VE KÖY İÇ PARSELLER

Milli Emlak, Edirne'de de emlak arayanlar ve yatırımcılar için 8 büyük araziyi satışa çıkardı. Toplamda 8 parselden oluşan bu arazilerin 6'sı verimli tarım arazisi, 2'si ise köy içi arsası olarak nitelendiriliyor.

Tarım arazileri için 3 milyon 230 bin TL ila 13 milyon 490 bin TL arasında değişen fiyatlar belirlenirken, köy içi arsalar için 5 milyon 935 bin TL ila 19 milyon 250 bin TL arasında değişen değerler biçildi.