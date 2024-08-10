Milli Emlak, uygun fiyatlarla arsa satışı yapmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde:

Milli Emlak, uygun fiyatlarla arsa satışı yapmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kurum, vatandaşlara yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Türkiye genelinde her gün yeni ilanlar yayınlayan Milli Emlak, son olarak Kütahya'da 3.700 TL'ye bir arsa satışına çıkardı. İhale yoluyla yapılacak satış için 1.500 TL teminat bedeli isteniyor. İhale, 20 Ağustos saat 10.30'da gerçekleşecek.

Milli Emlak'tan arsa satın alan vatandaşlara önemli avantajlar sunuluyor. Arsa sahipleri, 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf olacaklar. Bu sayede vatandaşlar hem uygun fiyata arsa sahibi olacak hem de vergi avantajlarından yararlanacaklar.

Milli Emlak'ın resmi web sitesinden detaylı bilgiye ulaşabilir ve ilanları takip edilebilir.