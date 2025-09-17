Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 5-11 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Heybeliada’da düzenlenen Kızılay kampına katılan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrenciler, kampta edindikleri deneyimleri ve kazanımlarını İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak ile paylaştı.

Kampın öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Altınkaynak, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kahvaltının ardından program Yozgat Çamlığı’nda yapılan yürüyüş ile devam etti. Doğa ile iç içe geçen yürüyüşte öğrenciler hem birlikte vakit geçirmenin hem de sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı.