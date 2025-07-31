Kadışehri ilçesine bağlı Örencik ve Kabalı köylerinde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Çocuklarla birlikte Kur’an-ı Kerim okuyan Aksoy, onların hayallerini dinleyerek gönüllerine dokundu.

Ziyaret kapsamında Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, kurslardaki manevi atmosferin önemine değindi.

Aksoy, “Her biri birer çiçek gibi açan evlatlarımızla muhabbet ettik, Kur’an-ı Kerim okuduk, yüreklerine dokunmaya çalıştık” dedi.

Ziyaret sırasında öğrencilere ikramlarda bulunan Aksoy, “Ziyaretimizde küçük ikramlarımızla gönüllerine; samimi sohbetlerimizle kalplerine misafir olduk. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen kurs hocalarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Rabbim zihin açıklığı, yüreklerine ferahlık versin. Geleceğimiz olan bu güzel çocukların yolu Kur’an ile aydınlansın” ifadelerini kullandı.