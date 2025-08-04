Aksoy, yavrularla aynı çatının altında buluşmanın huzurunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek, “Çocuklarımızla Kur’an okuduk, sohbet ettik, kalplerine dokunmaya niyet ettik. Küçük ikramlarımızla tatlı bir tebessüm bıraktık; içtenlik dolu sohbetlerimizle gönüllerine misafir olduk” dedi.

Ziyaretlerinde çocukların dileklerini dinlediklerini ifade eden Aksoy, “Gözlerindeki parlaklık geleceğe dair inancımızı tazeledi, dualarındaki içtenlik yüreğimizi ısıttı. Kur’an’ın rehberliğinde çıktığımız bu anlamlı yolculukta onların yanında olmak bizlere hem güç hem de umut verdi” diye konuştu.

Aksoy, manevi atmosferin oluşmasına katkı sunan hocalara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Rabbim zihinlerini açık, kalplerini huzurlu eylesin. Geleceğimizin teminatı olan bu güzel çocukların yolları Kur’an ile nurlansın” temennisinde bulundu.