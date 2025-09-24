Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Altınkaynak, ziyarette İl Emniyet Müdürü Koç’a görevinde başarılar dileyerek, eğitim ve güvenlik alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Koç’a misafirperverliği için teşekkür eden Altınkaynak, kurumlar arasında yürütülecek ortak çalışmaların gençlerin güvenliği ve eğitim kalitesinin artırılmasında etkili olacağını belirtti.

Ziyaret sırasında iki kurumun önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı ortak projeler ve faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Altınkaynak, “Eğitim ve güvenlik bir arada ele alındığında hem öğrencilerimizin hem de toplumumuzun güvenliği sağlanmış olur. Bu tür ziyaretler, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.