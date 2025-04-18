Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sefa Selçuk ve Bakanlık Başmüfettişi Bülent İpek, Yozgat’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında bir dizi inceleme ve temaslarda bulundu.

Ziyaret programı kapsamında, Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Sürmeli Toplantı Salonu’nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sefa Selçuk, Başmüfettiş Bülent İpek, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından heyet, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak eşliğinde Yozgat’taki çeşitli okulları ziyaret etti.

Ziyaret edilen okullar arasında Yozgat Lisesi, Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Kınalı Hasan Ortaokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi yer aldı.

Ziyaret programı, Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı ile sona erdi. Toplantıda, yapılan okul ziyaretlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı ve okul yöneticilerinin görüşleri alındı.