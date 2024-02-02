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ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli personel alım tercih sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında alınan KPSS-2024/3 tercihleri sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak sözleşmeli personel yerleştirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Şubat 2024 tarihinden itibaren saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan yerleştirmelerle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında toplamda 695 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Bu kapsamda, 490 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli avukat, 20 sözleşmeli diyetisyen, 150 sözleşmeli hemşire ve 30 sözleşmeli mühendis (elektrik-elektronik, inşaat ve makine) pozisyonlarına yerleştirme yapıldı. Sonuçlara erişim için adaylar, belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.