Tekin, X hesabından yaptığı paylaşımda, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

